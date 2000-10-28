Вопрос об участии Виктора Кнейба в Олимпиаде-2018 еще не решен 14:18, 26 января 2018 г.



Тренера российской сборной по санному спорту братчанина Виктора Кнейба не пустят на Олимпиаду-2018. Такая информация прозвучала сегодня в СМИ. Кнейб находится в составе тренерского штаба сборной России. Тем временем исполнительный директор федерации санного спорта Станислав Тюрин сегодня опроверг эту информацию.

Он пояснил: вопрос еще на стадии решения, точно станет известно об участии или отстранении только в субботу. "По спортсменам вопрос решен, по специалистам и тренерам еще нет. Это непроверенная информация, это сто процентов, кого пригласили, а кого нет. Мы даже не знаем, какое количество тренеров у нас поедет на Олимпиаду", - сказал Станислав Тюрин, исполнительный директор федерации санного спорта России.

Игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Ранее по решению МОК от Олимпиады отстранили российских бобслеистов – братчан Александра Касьянова и Александра Зубкова. Последнего, ко всему прочему, лишили двух медалей Сочи-2014. Сейчас апелляцию спортсменов на решение Олимпийского комитета рассматривает Спортивный арбитражный суд.