Иркутская область лидирует по преступности среди несовершеннолетних 14:15, 26 января 2018 г.



Пять тысяч семей в Иркутской области стоят на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Восемь тысяч детей на сегодня нуждаются в присмотре специалистов. Они отмечают, что еще несколько лет назад цифры были в разы больше. Снизить показатели удалось благодаря профилактической работе.

Сотрудники полиции, сфер образования, медицины проводят рейды, навещают неблагополучные семьи. Инспекторы индивидуально отрабатывают каждый из случаев: насилие со стороны взрослых, избиения, нарушение комендантского часа. Эксперты признают, что пока не удается справиться с преступной активностью среди несовершеннолетних. Иркутская область в печальных лидерах по этому показателю в России. "Что характерно для преступности среди несовершеннолетних - это повторное совершение. Больная тема. Повторность преступлений регистрируется в каждом третьем случае. Это меньше, чем в прошлом году, но нас сегодня беспокоит. На учете стоит около 300 несовершеннолетних ранее судимых, поэтому большой пласт работы в этом направлении", - отметила Людмила Храменкова, начальник отделения организации деятельности подразделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Иркутской области.

Специалисты говорят и о том, что несовершеннолетние входят в группу риска. За прошлый год в ДТП погибли 23 ребенка, на пожарах 28.