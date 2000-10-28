Дорогостоящие лекарства доставят льготникам Иркутской области 14:11, 26 января 2018 г.



Из федерального бюджета поступили деньги на логистику. Контракт на эти услуги планируют заключить в ближайшее время. Аукцион по определению подрядчика проведут в соответствии с нормами федерального законодательства, сообщает Минздрав Иркутской области.

Напомним, что в нашем регионе около полутора тысяч льготников рисковали не получить дорогостоящие лекарства. Доставку препаратов в аптеки могут осуществлять только лицензированные предприятия, у которых есть необходимое для перевозки специальное оборудование. Для исправления ситуации заключили разовые контракты на перевозку лекарств с одним из предприятий.