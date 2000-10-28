За неделю сотрудники МЧС 14 раз помогали водителям и их пассажирам 14:10, 26 января 2018 г.



Морозы продолжаются в Иркутской области. Только за семь дней сотрудники МЧС 14 раз помогали водителям и их пассажирам, которые совершили вынужденную остановку на трассе из-за неисправности автомобиля в мороз. Помощь спасателей потребовалась в Заларинском, Черемховском, Слюдянском и Шелеховском и Качугском районах.

Так, например, 21 января у водителя заглох грузовик в шести километрах от Заларей. Мужчина доставлял в Иркутск груз из Екатеринбурга и температура воздуха в -46 градусов вывела из строя топливную систему. Технические особенности машины не позволили отбуксировать ее в теплый бокс. Завести автомобиль удалось только через 20 часов. А 18 января в Черемховском районе в течение нескольких часов сотрудники МЧС оказывали помощь водителю большегруза. В условиях плохой видимости он не справился с управлением, и груженая фура опрокинулась в кювет.

По данным синоптиков морозы в Иркутской области продержатся до конца недели. Для обеспечения безопасности водителей на зимних трассах и оказания экстренной помощи оперативные группы МЧС России продолжают патрулировать дороги.