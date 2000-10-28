Спасателям удалось поднять затонувший на Лене автокран 14:06, 26 января 2018 г.



Спасательная операция на реке Лена сдвинулась с мертвой точки. Там в начале января утонули бензовоз, автокран и трактор. И вот спасателям удалось поднять крановую установку "Урал".

Теперь машина находится на берегу и спасатели могут приступить к вызволению из плена автоцистерны с нефтепродуктами. Для подъема готовят крановую установку. Спасательную операцию осложняют сильные морозы. Работать можно только во второй половине дня. И тогда приходится вновь готовить майну, очищая ее ото льда. Параллельно сотрудники МЧС собирают загрязненный нефтепродуктами лед и вывозят его на утилизацию. Таким образом уже очистили акваторию от 25-ти кубометров грязного льда.