Элитное кладбище под Иркутском в районе Пивоварихи оказалось самовольно занятой территорией 18:25, 25 января 2018 г.



К такому выводу пришла прокуратура в результате проверки. Съемочная группа программы "Новости" съездила на бесхозный, но такой престижный погост и узнала, как делают бизнес на костях.

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На кладбище возле Пивоварихи все практически так же, как в бессмертной поэме Данте. Здесь усопших поделили на три круга. Элита, те, что попроще, и обычные смертные, точнее умершие. Отличаются они и условиями погребения. Могилы простых людей расположены плотно и бессистемно. Тех, кто жил и ушел в достатке, аккуратно стройными рядами. Элита погребена за забором на отдельной территории. Видимо, чтобы лишний раз не беспокоили.

Местное ритуальное предприятие зарабатывает не только на погребении и продаже атрибутики. За отдельные деньги предлагают нечто вроде годового абонемента. За могилкой будут ухаживать: убирать снег, подметать дорожки, косить траву. А вот продажа участков после проверки прокуратуры неожиданно прекратилась.

Фактически новое нелегальное кладбище появилось как придаток к существовавшему много десятилетий некрополю старообрядцев. Но и на эту запретную территорию при желании можно попасть. Правда, уже с благословения батюшки.

В прокуратуре Иркутского района пояснили: территорию захватили самовольно, а это уже послужило основанием для возбуждения уголовного дела. Вот официальный комментарий прокуратуры Иркутского района: "Выявлен факт массового захоронения граждан в районе села Пивовариха на территории, не предназначенной для указанных целей. Земельный участок под стихийным кладбищем на законных основаниях никому не предоставлен. По результатам проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела были направлены материалы в следственный орган. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ "Самоуправство".

Что же теперь будет с этим кладбищем? Скорее всего, через суд его признают не имеющим хозяина, а затем передадут в муниципальную собственность. А значит, хоронить здесь будут не только избранных. И вполне возможно, что рядом с элитной могилой вдруг окажется последнее пристанище простого смертного.

И как пояснили в прокуратуре, ликвидировать кладбище в будущем не планируют, перезахоронения погребенных не потребуется.