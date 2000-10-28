Снегурочка в одном из иркутских дворов превратилась во внучку Кощея Бессмертного 18:03, 25 января 2018 г.



Сказ о том, как Снегурочка стала внучкой Кощея Бессмертного. Такое произведение вполне могут написать жители микрорайона Первомайский в Иркутске. По крайней мере, материал для вдохновения у них перед глазами.

Снежная фигура в одном из дворов со временем немного изменилась. Сказочный персонаж буквально потерял лицо. Как говорится в народе, одни глаза остались. Друг Снегурочки Снеговик в том же дворе выглядит бодрее. Видимо, ему досталось меньше внимания восторженных прохожих. Если и вы увидели что-то необычное, интересное или возмутительное, присылайте свои фото- и видеоматериалы на электронную почту news@as.baikal.tv или звоните по телефону 28-10-07.