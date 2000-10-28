В праздничный день студенты иркутских вузов на один день стали полицейскими 17:59, 25 января 2018 г.



Юноши и девушки получили возможность пройти стажировку в центре кинологической службы. Об увлекательной и опасной работе братьев наших меньших расскажем в следующем материале.

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Даже тридцатиградусный мороз не портит настроение. Студенты с интересом наблюдают, как проходит тренировка поисковой бельгийской овчарки. Четвероногий помощник полиции под руководством кинолога показал, как он умеет искать имитаторы взрывных веществ и наркотических средств. Тут же на глазах у изумленной публики пес задержал преступника. Все заслуги питомца – результат работы кинологов. "Привлекаем людей, студентов, чтобы в дальнейшем они не боялись слова "полиция". То есть если кто-то с детства, например, любит животных и хочет работать в системе, то кинологическая служба самое то. Работать по наркорозыску, взрывчатым веществам, розыскной деятельности, по следовательской работе. То есть помогать гражданам", - считает Наталья Толстых, начальник отделения центра кинологической службы.

Студентам разрешили пообщаться с животными, показали вольеры, где содержатся служебные собаки, рассказали о судьбе, трудовом стаже питомцев и особенностях дрессировки. Гости центра делились впечатлениями. "В моей жизни это первая практика, связанная с моей профессией. Безусловно, мне очень понравилось это мероприятие, несмотря на такую холодную погоду, я очень рада, что я здесь. Очень много полезной информации узнала и вообще узнала, как нужно общаться с собаками", - сказала Светлана Пермякова, студентка I курса БГУ.

Погладить служебных собак и сфотографироваться с ними на память - такое занятие оказалось по душе студентам. Практическое занятие прошло на "отлично".