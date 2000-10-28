За переход дорог в неположенном месте пешеходов штрафуют на 500 рублей 17:54, 25 января 2018 г.



Перейти дорогу за 500 рублей. Многие иркутяне добровольно идут на это, нарушая правила дорожного движения. Впрочем, рискуют люди не только деньгами. Сегодня на самых опасных перекрестках полицейские провели профилактическую операцию "Пешеход".

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На первый раз предупреждение и разъяснительная беседа с инспектором. А вообще, за переход дороги в неположенном месте полагается штраф - 500 рублей. Оправдания почти у всех одинаковые: "Мы знаем, что нужно ходить по пешеходному переходу, но мы спешили на остановку. Перебежали тут".

Перекресток улиц Байкальская и Тимирязева в самом центре Иркутска - место, где движение насыщенное. И пешеходы, и машины, и трамваи в оба направления. Переход здесь есть и не один. Но наперерез быстрее. И люди предпочитают безопасности скорость. Сегодня прохожих немного. Мороз. Но риск от этого возрастает. В клубах белесого пара нелегко разглядеть человека. "Здесь машины движутся на большой скорости. Плюс сейчас на дорогах гололедица. Автомобиль, даже если водитель увидит пешехода, вовремя не сможет остановиться. Может произойти ДТП. Будет наезд на пешехода", - говорит Евгений Бронников, замкомандира роты ОБДПС ГИБДД МУ МВД России "Иркутское".

Но каждый надеется, что с ним этого не случится. А между тем только за прошлый год на перекрестках Иркутска произошло около четырех сотен ДТП. И в половине случаев виновны пешеходы.