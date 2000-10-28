Пожар в жилом доме в центре Иркутска, по предварительным данным, произошел из-за короткого замыкания 17:46, 25 января 2018 г.



Четырех человек сегодня утром спасли при пожаре в частном доме Иркутска. Возгорание произошло на рассвете, тушить пламя пришлось при температуре в -40 градусов мороза.

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Когда начался пожар, жители деревянного строения еще спали. На номер 101 позвонили прохожие-очевидцы. На место приехали шесть пожарных расчетов, жильцов пришлось эвакуировать. Причем не только из этого дома, но и из соседнего. Была угроза распространения огня. Кроме того, в охваченном огнем доме взорвался газовый баллон. Пожарным было трудно: на улице холодно и много жилых домов вокруг. "Всех жильцов удалось эвакуировать, пострадавших нет. Тушение пожара осложнялось тем, что стоял 40-градусный мороз. И при следовании на работу водители повредили наши рукавные линии, вследствие чего произошел вылив воды на проезжую часть и трамвайные пути", - рассказал Евгений Мужчинкин, заместитель начальника второго отряда ФПС по Иркутской области.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания. Сейчас половина пожаров происходит из-за того, что люди неправильно используют обогреватели и печи. Люди пытаются согреться в лютый мороз, но делают это неправильно.

Кроме того, в низкие температуры страдают и водители на трассах. Из беды в Иркутской области спасли уже 14 дальнобойщиков. МЧС предупреждает: перед тем как ехать в дальние поездки, лучше заранее оценить все риски. "Хотелось бы сказать, чтобы водители при планировании дальних переездов планировали маршруты свои, брали с собой теплые вещи, лопаты, запас топлива с собой и соблюдали правила безопасности при перемещении по дорогам", - сказал Валерий Шанц, заместитель начальника главного управления МЧС России по Иркутской области.

Сейчас на дорогах региона работает 49 пунктов мобильного обогрева. При ЧП или поломке машины на трассе необходимо сразу обращаться в специальные службы. Промедление в такие морозы очень опасно.