Иркутские школьники вновь начали изучать астрономию 17:20, 25 января 2018 г.



Старый предмет на новый лад. В иркутских школах вновь изучают астрономию. Такие уроки уже проводят в учебных заведениях. Для этого педагоги прошли специальные курсы, а ученые подготовили пособие для занятий. Как раз кстати. Ведь в учебнике по астрономии, который рекомендовало федеральное Министерство образования, обнаружили около 200 ошибок.

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Уже полгода, как эти десятиклассники изучают новый предмет. Им повезло. В новой 69-й школе "Эволюция" есть не только современные методические материалы, но и свой планетарий. Астрономия здесь настолько популярна, что ее изучают даже в четвертом классе. Конечно, не в таком объеме. Но интерес у всех школьников определенно есть. "Еще в младших классах мне было интересно, что из себя представляет космос. И сразу с сентября меня заинтересовала тема астрономии. Я начала усердно учиться. Я до сих пор не понимаю, почему астрономию отменили в школах. И сейчас очень рада, что ее вернули. Потому что это очень интересно", - делится Юлия Макарова, ученица 10 класса.

Интересно стало и новосибирским астрономам. Они подробно изучили новый учебник авторства московского профессора астрофизика Виктора Чаругина и обнаружили кучу ошибок: неточности, опечатки и устаревшие данные. Ничего не сказано, например, о Челябинском метеорите. А одна из версий феномена на Тунгуске - крушение корабля пришельцев. "Дело в том, что астрономия - наука быстроразвивающаяся. И очень много поступает новой информации. Вплоть до того, мы нашли, что Плутон называется планетой, хотя, как известно, уже много лет он выведен по классификации как карликовая планета", - говорит Татьяна Юронина, учитель физики и астрономии.

Все претензии новосибирские эксперты обосновали в методическом пособии. А по факту создали инструкцию по использованию учебника. Авторы допускают, что могли просто неверно истолковать Чаругина. Но надеются, что в следующих изданиях неточности уберут. Впрочем, иркутским школьникам не обязательно дожидаться нового издания. У них теперь есть своя книга по астрономии. Ее презентовали на городском образовательном форуме. Авторы учебно-методического пособия - ученые из Иркутска. Проект, над которым они трудились почти год, поддержала администрация города. Книгу издали тиражом в полторы тысячи экземпляров. Оценку пособию учителя астрономии дадут в марте, когда все вместе соберутся для обсуждения. Но уже сейчас педагоги замечают: книга иркутских авторов написана доступным языком. "Оно писалось, по сути, как учебник. Оно полностью соответствует установленному стандарту. И, если мы изучим астрономию по этому пособию, это будет то, что требует стандарт от современного школьника. Это не в дополнение, это, по сути, еще один вариант, по которому можно работать", - прокомментировал Сергей Язев, один из авторов издания, доктор физико-математических наук.

А точность в формулировках школьникам не помешает. Ведь с этого года в материалах ЕГЭ по физике могут появиться вопросы с элементами по астрофизике. Пока известно, что это будет одно задание. Для начала не самое сложное.