Охотничьи туры на байкальскую нерпу незаконны 16:12, 25 января 2018 г.



Байкальская природоохранная прокуратура обязала туристические агентства убрать с их сайтов рекламу охоты на нерпу. Две фирмы предлагали своим клиентам услуги организации добычи нерпы с применением огнестрельного оружия. Из добытых трофеев можно было изготовить чучело либо отведать мясо животного. Согласно действующему законодательству охота на байкальского тюленя разрешена только малым коренным народам в определенное время и только традиционным способом.

"Указанная деятельность прямо запрещена законодательством в сфере рыболовства в байкальском рыбохозяйственном бассейне. Применение огнестрельного оружия прямо запрещено законом. Своевременно принятыми мерами прокурорского реагирования удалось предотвратить организацию незаконной деятельности по добыче байкальской нерпы", - сообщила Ирина Чистякова, старший помощник байкальского природоохранного прокурора.

Проверки прокуратуры в отрасли продолжаются. За незаконную охоту на нерпу может грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.