"Иркута" сыграет с лидером турнирной таблицы "Спартаком-Приморье" 16:03, 25 января 2018 г.



Уже сегодня. Баскетболисты "Иркута" готовятся к одному из самых сложных матчей в рамках суперлиги-1 чемпионата России - с командой из Владивостока.

"Спартак-Приморье" - бронзовый призер прошлого сезона и лидер турнирной таблицы в этом году. Из 25 матчей всего шесть неудачных. Для сравнения: у "оранжево-черных" было 24 игры, и лишь половина завершилась победой. Сейчас наши баскетболисты занимают 8-ю строчку турнирной таблицы. "Иркут" и "Спартак" уже встречались в рамках Кубка Сибири и Дальнего Востока, проходившего в нашем городе в сентябре. Тогда в упорнейшей борьбе сибиряки дважды уступили.