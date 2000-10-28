Три детсада и школу в Братске закрыли из-за проблем на котельной 14:16, 25 января 2018 г.



Жители Правобережного округа жалуются, что замерзают в своих квартирах. Температура в помещениях около 15 градусов. Причиной стало сильное промерзание угля. Топливо схватывается в большие куски уже после загрузки в бункер котельной и не загружается в топочную камеру.

По словам технического директора предприятия, подобные ситуации возникали и в прошлые годы, но никогда снижение параметров теплоносителя не было столь серьезным. Единственные средства, которые используют сейчас, - лом и кувалда. Рабочие разбивают промерзшие куски угля непосредственно на линии подачи топлива. "Мы предприняли попытку тот уголь, который был, вот эти навалы сверху, мы сейчас полностью разгребли, практически до нуля, и уголь, даже когда мы с администрацией сегодня были, видно, он теплый там. Подавали его - бесполезно, он все равно смерзается, в тракте топливоподачи это происходит. Это происходит всегда при установлении отрицательных температур ниже 30 градусов", - пояснил Антон Рыбников, технический директор теплоисточника.

Ситуацию обсудили на совещании в мэрии Братска. Администрация убедилась, что оборудование котельной исправно, проблема именно в топливе. Проверку котельной также проведут представители прокуратуры и Роспотребнадзора.