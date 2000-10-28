Пожар в жилом доме в центре Иркутска, пострадавших нет 14:08, 25 января 2018 г.



Женщину и мужчину-инвалида сегодня утром эвакуировали из дома, охваченного огнем. Еще два человека вынуждены были покинуть жилое строение по соседству. О возгорании частного деревянного дома на улице Партизанская в Иркутске пожарным сообщили очевидцы.

На место сразу прибыли шесть расчетов. К тому моменту дом уже полностью охватил огонь, кроме того в нем взорвался газовый баллон. Также работу пожарных осложняли плотная застройка и низкая температура воздуха на улице. "Всех жильцов удалось эвакуировать, пострадавших нет. Тушение пожара осложнялось тем, что стоял 40-градусный мороз. И при следовании на работу водители повредили наши рукавные линии, вследствие чего произошел вылив воды на проезжую часть и трамвайные пути", - рассказал Евгений Мужчинкин, заместитель начальника второго отряда ФПС по Иркутской области.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания. По словам жителей, незадолго до происшествия наблюдались перепады напряжения в сети.