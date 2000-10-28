На 150 тысяч рублей оштрафовали ангарский роддом из-за внутриутробной гибели младенца 13:58, 25 января 2018 г.



Вопиющий случай произошел в перинатальном центре в октябре прошлого года. В медучреждение поступила 35-летняя беременная женщина на позднем сроке беременности. Она жаловалась на острые боли и беспокойное поведение плода. По словам женщины, ей долго не оказывали помощь и диагностировали прободение язвы вместо внутриутробного кровотечения. От него в итоге и погиб ребенок.

Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Халатность". А комиссия Росздравнадзора выявила нарушения лицензионных требований, а также несоблюдение правил обращения лекарств и медицинских изделий. Надзорное ведомство оштрафовало два должностных лица роддома на 20 тысяч рублей. "Самое главное, что в тот момент, когда поступила пациентка, имелся врач, который имел соответствующую подготовку по ультразвуковым исследованиям. То есть УЗИ было сделано достаточно поздно. Ну и самое, конечно, печальное, что женщину никто не предупредил, что нужно было в принципе наблюдаться при всех тех заболеваниях, которые у нее имелись", - сказала Наталия Ледяева, руководитель Росздравнадзора по Иркутской области.

По решению Ангарского городского суда перинатальный центр привлекли к административной ответственности - штрафу в 150 тысяч рублей. Материалы проверки Росздравнадзора направили в прокуратуру Иркутской области и следственный комитет.