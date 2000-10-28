Количество льготных поездок в общественном транспорте увеличат с апреля в Иркутской области 13:51, 25 января 2018 г.



Поручение в ближайшее время подготовить пакет документов по этому вопросу дал замгубернатора региона Дмитрий Чернышов по итогам совещания с министром социального развития. В правительстве отметили, что систему контроля в схеме льготных поездок наладили и это позволило сэкономить около 100 млн рублей в областной казне. Перевозчикам за поездки льготных категорий граждан по единому социальному проездному билету в 2017 году возмещено почти 300 млн рублей.

"Многие годы из-за несовершенства механизма учета и контроля в этой сфере было допущено много ошибок и нарушений. Перевозчики злоупотребляли своим правом и запрашивали на возмещение намного больше средств, чем было оказано льготникам услуг. Губернатор дал поручение упорядочить эту процедуру", - сказал Дмитрий Чернышов, заместитель губернатора Иркутской области.

С 1 июля прошлого года специалисты ведут учет поездок жителей, где введены электронные проездные – Иркутск, Усолье, Ангарск, с 1 декабря в Братске. В среднем по области их в месяц на одного человека приходится 25.