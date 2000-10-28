Ледовую переправу "Киренск-Сполошино" закрыли 17:46, 24 января 2018 г.



До потепления еще далеко, а ледовые переправы уже закрывают. Из-за сквозных трещин и воды на поверхности больше не работает зимняя дорога через реку Лена. Проезд "Киренск-Сполошино" признали непригодным для эксплуатации. Теперь все пути к переправе закрыты.

А на Братском водохранилище перекрыли пять незаконных ледовых дорог. Их обнаружили инспекторы ГИМС во время облета территории. Пользоваться этими проездами запрещено. В то же время в Иркутской области продолжают действовать 35 ледовых переправ. Всего же в регионе в зимний период работают около полусотни официальных зимних трасс.