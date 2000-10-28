Солидарность на дороге. Иркутские автомобилисты спасают друг друга в жестокие морозы. Создают группы взаимопомощи в соцсетях и мессенджерах. Интернет общение уже дает реальные плоды. Сегодня заверявшего на острове в Иркутском районе автомобилиста спасли благодаря его призыву о помощи в одном из иркутских пабликов. Мужчина застрял в снегу и остался без бензина. Съемочная группа программы "Новости" тоже прочитала сообщение и отправилась на операцию по спасению замерзающего.
Внедорожник оказался не так эффективен вне иркутской дороги. Буксует всеми четырьмя колесами на ледовой поверхности Иркута вблизи поселка Максимовщина. Владелец этого автомобиля отправился на помощь другому автовладельцу: мужчина застрял на соседнем острове и отправил сообщения в один из иркутских пабликов в соцсети. Лаконично: застрял в снегу, бензин кончается, прошу помощи. И оставил свой номер.
На призыв о помощи люди откликнулись оперативно. По рассказам мужчины, позвонили человек 10. Первым вытягивать пострадавшего отправился Степан Моисеев, но и ему пришлось непросто. Для того чтобы добраться до места, пригодилась и лебедка, и лопата, и навыки экстремальных путешествий. Препятствия для добровольного спасателя не помеха. Рассказывает, в специально созданном мессенджере "Спасатель" он часто реагирует на подобного рода сигналы о помощи. "В любое время - день и ночь - сообщения приходят – читаешь", - говорит Степан Моисеев.
И вот, когда до цели остается совсем немного, нам приходится развернуться и дать крюк в несколько километров, заезжая на остров через поселок Смоленщина. Вблизи берега Иркута снежный настил, в некоторых местах он достигает более полуметра, приходилось откапывать машину несколько раз. Было принято решение ехать в обход в целях экономии времени, ну а автомобиль останется целым.
Операция по вытягиванию из снежного настила застрявшего авто заняла несколько минут, как говорится, дольше запрягали. Что касается водителя, он рад, что в такой мороз помощь оказалась не только в комментариях. Говорит, и сам не раз спасал людей на дороге, поймав сигнал SOS именно из этой социальной сети. "Где-то прикурить, кого-то дернуть. Вот девочка обращалась: закрылась машина, открыли ей, уже холодно было на улице", - рассказал Александр Бордунов.