Иркутские автомобилисты спасают друг друга в жестокие морозы 17:44, 24 января 2018 г.



Солидарность на дороге. Иркутские автомобилисты спасают друг друга в жестокие морозы. Создают группы взаимопомощи в соцсетях и мессенджерах. Интернет общение уже дает реальные плоды. Сегодня заверявшего на острове в Иркутском районе автомобилиста спасли благодаря его призыву о помощи в одном из иркутских пабликов. Мужчина застрял в снегу и остался без бензина. Съемочная группа программы "Новости" тоже прочитала сообщение и отправилась на операцию по спасению замерзающего.

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Внедорожник оказался не так эффективен вне иркутской дороги. Буксует всеми четырьмя колесами на ледовой поверхности Иркута вблизи поселка Максимовщина. Владелец этого автомобиля отправился на помощь другому автовладельцу: мужчина застрял на соседнем острове и отправил сообщения в один из иркутских пабликов в соцсети. Лаконично: застрял в снегу, бензин кончается, прошу помощи. И оставил свой номер.

На призыв о помощи люди откликнулись оперативно. По рассказам мужчины, позвонили человек 10. Первым вытягивать пострадавшего отправился Степан Моисеев, но и ему пришлось непросто. Для того чтобы добраться до места, пригодилась и лебедка, и лопата, и навыки экстремальных путешествий. Препятствия для добровольного спасателя не помеха. Рассказывает, в специально созданном мессенджере "Спасатель" он часто реагирует на подобного рода сигналы о помощи. "В любое время - день и ночь - сообщения приходят – читаешь", - говорит Степан Моисеев.

И вот, когда до цели остается совсем немного, нам приходится развернуться и дать крюк в несколько километров, заезжая на остров через поселок Смоленщина. Вблизи берега Иркута снежный настил, в некоторых местах он достигает более полуметра, приходилось откапывать машину несколько раз. Было принято решение ехать в обход в целях экономии времени, ну а автомобиль останется целым.

Операция по вытягиванию из снежного настила застрявшего авто заняла несколько минут, как говорится, дольше запрягали. Что касается водителя, он рад, что в такой мороз помощь оказалась не только в комментариях. Говорит, и сам не раз спасал людей на дороге, поймав сигнал SOS именно из этой социальной сети. "Где-то прикурить, кого-то дернуть. Вот девочка обращалась: закрылась машина, открыли ей, уже холодно было на улице", - рассказал Александр Бордунов.