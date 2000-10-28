Поездка в иркутском такси стала дороже из-за холодов 17:27, 24 января 2018 г.



Такси подорожало, жалуются иркутяне. Холодно на улице, люди хотят побыстрее добраться до дома и работы и заказывают машину. Но многие обнаружили, что в пик холодов поездки обходятся дороже, чем еще неделю назад. О работе такси и о ситуации с ценами – наш материал.

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Заказ такси по телефону - одна из самых популярных услуг в холода. Цена поездки действительно стала выше, начиная с того дня, когда температура в Иркутске опустилась до неприличия. При минус 40 ждать на остановке общественный транспорт желания мало. У операторов такси телефон не стихает. Причем, цены за один и тот же маршрут разные. Обычно самые высокие цена за проезд у частников, которые предлагают свои услуги в аэропорту. Сегодня и частников нет, потеряли надежду на богатого клиента. А вот городские водители о своей работе рассказать согласились. "Изменился пассажиропоток, заказов больше стало, изменились цены в связи с морозами, амортизация страдает из-за таких холодов, весной все это выльется в копеечку, но по-другому работать мы не можем", - говорит водитель такси.

Подъем в 6 утра, прогреть машину минимум час и затем до темна, а то и до утра колесить по городу. Такая работа. Пассажиры, кстати, понимают особенности работы водителей такси. Машину заказывают иногда и на самое короткое расстояние, лишь бы не оставаться в мороз на улице. "Сейчас усилились морозы, машину не завести. И если даже до гаража надо- то надо вызывать",- сказал пассажир такси.

Общеизвестный экономический феномен гласит:потребитель будет платить за услугу такую цену, которая его устраивает. Превышение грозит потерей клиентов. К тому же конкуренция в этой сфере уже достигает максимума. Впрочем, на городских улицах сегодня не так много машин с шашечками. Те, что есть, все заняты. Чем ниже градус - тем дороже поездка. Будет ли наоборот - весной узнаем.