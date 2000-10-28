Шелеховский лесхоз обеспечил витаминами животных зоосада 17:21, 24 января 2018 г.



В суровые сибирские морозы в лесах поспел урожай... для копытных. Зеленые елки на корм животным сегодня в зоосад привезли из Шелеховского лесхоза. Раньше небольшие деревья, оторванные ветки и сучья просто сжигали, а теперь им нашли достойное применение. У кого из животных сегодня был свежий и сытный обед, расскажем далее.

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Даже гордый корабль пустыни в 30-градусный мороз не ропщет и жует колючую елку. В наших суровых краях для верблюда это - лакомство, причем не только вкусное, но и полезное. Хвоя по питательности превосходит траву. В ней целый комплекс микроэлементов и кладезь витамина С. Для копытных это не основная еда, но хорошая добавка в рацион в зимний период в качестве профилактики авитаминоза. А то, что не съедят, пустят на переработку. Стволы деревьев будут перемалывать и стелить в вольеры. "Мы будем использовать их в качестве подстилочного материала. Это тоже не первый год используется у нас в зоопарке. Это дает нам прекрасный хвойный аромат. И, кроме того, хвоя обладает дезинфицирующими свойствами. Смолы, эфирные масла - два в одном", - говорит Марина Черепанова, ветеринарный врач Иркутского зоосада.

Партию хвойных деревьев в зоосад сегодня привезли из Шелеховского лесхоза. Это так называемый неликвид - то, что остается после вырубки леса и непригодно в производство. Зато хорошо идет для других целей. "Деревья были заготовлены на действующей лесосеке недалеко от Иркутска. И древесина такая по правилам заготовки должна либо сжигаться, либо вывозиться. И мы совместили приятное с полезным. В интернете увидели объявление, что нужно помочь. Тем более, мы, лесники, должны заботиться о братьях наших меньших", - сказал Валентин Широков, заместитель министра лесного комплекса Иркутской области.

Кстати, елки в зоосад до сих пор несут простые жители Иркутска. Они тоже пытаются найти применение деревьям, которые уже не нужны после новогодних праздников. Так что колючего лакомства на ближайшее время копытным должно хватить. Главное - продержаться до тепла, когда витамины и полезные вещества можно будет черпать из вновь подросшего корма и теплого солнца.