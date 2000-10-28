Неожиданная неприятность: в одном из торговых центров Иркутска теплая парковка стала платной 16:16, 24 января 2018 г.



В сильные морозы особой популярностью у горожан стали пользоваться теплые автостоянки. Предприимчивые водители раньше отогревали свои авто на закрытых парковках крупных торговых центров Иркутска. Но и этому пришел конец. О том, как рынок диктует свои условия и почему люди оказались к этому не готовы, следующий материал.

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"Это грабеж, натуральный грабеж. Они не предупредили. Я отдал сто рублей за пять минут", - говорит автолюбитель.

Температура воздуха опустилась, а градус возмущения зашкаливает. Поездка в один из торговых центров сегодня для автолюбителей стала большим неприятным сюрпризом. Люди привыкли, что могут поставить свою машину на теплую парковку на целый час абсолютно бесплатно. Но на выезде неожиданно узнают, что хорошие времена закончились и нужно платить, даже если пробыл в здании не больше получаса.

- Шокированы, нам больше часа надо как минимум по магазинам ходить, не устраивает такая ситуация.

- Заезжаешь, ты не знаешь. Раньше было 4 часа, потом 3 часа, по-моему, вот так вот было. Не очень удобно. Люди, получается, как бы заложниками ситуации стали. Мне кажется, просто идет заработок какой-то.

Территория частная – значит, и собственник вправе устраивать свои порядки. Люди привыкли к хорошему, а вот читать квитанции на въезде не привыкли. А там написано черным по белому: бесплатно первые 15 минут для принятия решения, а следующий час 100 рублей.

Юристы говорят: администрация здания уведомила посетителей должным образом, подкопаться тут не к чему. Помимо чеков, есть объявления, сообщения в соцсетях. Кстати, именно в соцсетях поднялась настоящая волна возмущения.

- На улице ужасная парковка!!! Нет мест толком! Вечно ямы и узкие дороги, я не поеду туда больше!

- Если бы сделали рублей по 50, то, в принципе, почему бы и нет, а так поход в кино уже встает в немаленькую сумму. Прощайте, конкуренты будут крайне рады.

- Правильно. Может, меньше пробок будет - в выходные все стоит. И на парковке три места.

Именно желанием снизить трафик, а вовсе не заработать на посетителях объяснили нововведение собственники. Перед новым годом на парковку даже дважды приходилось вызывать скорую. Посетители падали в обморок от удушья. "Поскольку тут нет золотой середины, либо у нас люди задыхаются на парковке в очередях с детьми, находясь на парковке 30-40 минут и больше, либо мы вводим ограничение. Ограничение, которое мы имеем право ввести, - это плата, плата почасовая. У нас нет на данный момент выбора, поскольку все запущено", - пояснила Людмила Майдурова, руководитель отдела маркетинга и рекламы.

Значит, посетителям придется привыкать к новым правилам: покупать, помимо вещей и продуктов, тепло и комфорт.