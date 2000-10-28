Подделали подпись, чтобы не выплачивать компенсацию родственникам погибшего сантехника 16:02, 24 января 2018 г.



Гибель людей на производстве. В начале января мы рассказывали о происшествии в поселке Большой Луг Шелеховского района. Там в коллекторе задохнулись два сантехника.

Руководство местного коммунального предприятия поспешило откреститься от одного из погибших и предоставило следователям договор, по которому мужчина был не кадровым работником, а подрядчиком. И, как стало известно сегодня, графологическая экспертиза показала: подпись в данном документе поддельная. А это, скорее всего, значит, что работодатель просто попытался уйти от ответственности, чтобы не выплачивать компенсацию родственникам погибшего.