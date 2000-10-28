"Рождественский подарок": Алена и Степан мечтают о лыжах и гитаре 14:17, 24 января 2018 г.



Новогодние праздники закончились, но место и время для чуда есть всегда. Мы продолжаем проект "Рождественский подарок". В наших сюжетах рассказываем о приемных семьях. Дети, которые обрели мам и пап, поделятся своими желаниями. Кстати, осуществить мечту ребенка может любой желающий.

Наталья и Алексей воспитывают двух очаровательных детей. Желание усыновить ребенка возникло у Натальи много лет назад. И вот в 2011-м первой в ее семье появилась Алена. Для того чтобы стать приемной мамой, пришлось пройти медосмотр, специальные курсы, собрать множество документов и справок. И, наконец, Наталья забрала домой двухгодовалую девочку. "Я знала, что мамой стать обычным путем я не смогу. Я поехала и взяла. Получила сначала разрешение и взяла себе Аленушку",- говорит Наталья Посполитак, мама Алены и Степана.

Спустя несколько лет в семье Натальи и Алексея появился Степан. Приемные родители, не раздумывая, взяли мальчика под опеку после того, как он потерял родителей и бабушку. "Степаша - мой племянник. Он остался один. Мы очень быстро собрали все документы, оформили все законно, и так у нас получилась полноценная семья",- рассказывает Наталья Посполитак.

Алена и Степан очень активные, любят спорт, вместе занимаются легкой атлетикой и имеют успехи. Также Алена увлекается ментальной арифметикой, а Степан дзендо.

Дети, конечно, верят в Деда Мороза. Каждый год они старательно пишут ему письма. С большим удовольствием наряжают елку и точно знают, что чудеса случаются. В подарок сказочному старцу Алена и Степа подготовили стих. "Я верю в чудеса. Я тоже верю в чудеса. Мы, когда вышли на улицу, письма никакого еще не было, мы отвернулись, повернулись - письмо есть. От деда Мороза видео пришло. Он прямо говорил Аленушка и Степушка на видео. Я бы хотел от Деда Мороза получить лыжи. Гитару я бы хотела получить от Деда Мороза", - признались Алена Слепышева и Степан Захаров.

В жизни Алены и Степана много чудес. И они точно знают: мечты сбываются. Каждый неравнодушный зритель может выступить в роли Деда Мороза и исполнить заветное желание.