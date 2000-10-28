Иркутское экологическое движение "Круг жизни" обменяет саженцы деревьев на макулатуру 14:11, 24 января 2018 г.



Саженцы в обмен на вторсырье. Освободить пространство от ненужных газет, книг, картона можно с пользой для себя и окружающей среды. Иркутское экологическое движение "Круг жизни" объявляет акцию: меняет макулатуру на саженцы красивых деревьев.

Например, за 40 килограммов бумаги можно получить молодой куст цветущей лапчатки. А за 47 килограммов – куст-шар канадской ели или саженец дерева туя. Все растения из проверенных российских питомников, выдаются в горшках. Также организаторы готовы сами бесплатно вывезти макулатуру, если ее накопилось более 200 килограммов. Переработка одной тонны вторсырья может сэкономить 20 тысяч литров воды, тысячу киловатт электроэнергии и, главное, избежать вырубки более одного миллиона гектаров леса за один год. Акция продлится до 8 марта. Узнать все подробности и оставить заявку можно в группе проекта в социальных сетях.