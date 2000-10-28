Бойцы СОБРа задержали в Иркутске мошенников в сфере автострахования 13:42, 24 января 2018 г.



В октябре прошлого года в полицию обратился иркутянин, он сообщил о том, что его автомобиль стоимостью полтора миллиона рублей угнали с парковки торгового центра. Сыщики установили, что кража иномарки инсценирована, и установили причастных к мошеннической схеме. Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 34 до 55 лет.

Операция по задержанию проходила одновременно в нескольких точках Иркутска. По версии оперативников, подозреваемые действовали в сговоре и пытались получить крупную страховую выплату за транспортное средство, которое фактически не угоняли у хозяина. "Моя роль: я должен был подъехать в определенное место на конкретном автомобиле, застрахованном и поставленном на учет. Я оставлял машину у торгового центра, а через некоторое время говорил, что ее там нет, звонил в полицию. Мне за это обещали 100 тысяч рублей", - рассказал задержанный.

В квартирах задержанных полицейские обнаружили комплекты автомобильных госномеров, документы страховых компаний. Заведено уголовное дело, мужчинам может грозить до пяти лет тюрьмы. Оперативники проверяют их причастность к другим подобным преступлениям.