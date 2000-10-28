Подросток, совершивший нападение на школу под Улан-Удэ, находится под арестом 13:39, 24 января 2018 г.



Подросток, напавший на школу в военном городке Сосновый Бор под Улан-Удэ, по решению суда помещен под арест на два месяца - до 19 марта. По имеющимся данным, он уже переведен в СИЗО.

По версии следствия, учащийся 9 класса Антон Бичивин во время урока у семиклассников бросил в кабинет бутылку с воспламеняющейся жидкостью. После возгорания нападавший нанес удары штык-ножом и топором учителю и пятерым ученикам. Как полагает следствие, мотивом преступления стала ненависть обвиняемого к преподавателям, а также конфликты с ровесниками. Все пострадавшие госпитализированы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Следователи выяснили, что преступление Бичивин совершил со своими одноклассниками 15 и 14 лет. Они также задержаны. Им уже предъявлено обвинение, и следствие ходатайствует об их заключении под стражу.