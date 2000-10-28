По миллиону рублей выплатят семьям погибших при аварии на Ново-Иркутской ТЭЦ 13:36, 24 января 2018 г.



Об этом сообщили в фонде социального страхования России. В случае если у погибших на иждивении находились несовершеннолетние дети, то каждому ребенку до наступления 18 лет ежемесячно полагается компенсация, ее размер будет зависеть от среднемесячного заработка погибшего работника.

"По нашим сведениям, у одного из пострадавших на иждивении находится ребенок 7 лет. Ему до 18 лет будут выплачиваться ежемесячные страховые выплаты, которые будут зависеть от среднего заработка пострадавшего", - сообщила Светлана Якимова, начальник отдела страхования профессиональных рисков ИРО ФСС.

34-летнему мастеру участка, который сейчас проходит лечение, фонд обязуется полностью оплатить все медицинские расходы и пособие по временной нетрудоспособности. Главное условие получения социальных выплат - официальное трудоустройство и "белая" зарплата.