Молодые специалисты без опыта работы: где они востребованы в Иркутске? 09:59, 24 января 2018 г.



Если сразу после окончания института не нашли желанную работу по специальности, прислушайтесь к совету экспертов. На старте карьеры специалисты рекомендуют не тратить силы на получение серьезной должности по специальности, а сосредоточиться на тех направлениях, где востребованы кандидаты без опыта работы.

Где в Иркутске ждут молодых специалистов без опыта работы?

Наиболее высокий спрос на кандидатов с нулевым стажем наблюдается в отрасли продаж и торговли, а также в сфере промышленного производства.

В целом же в Иркутске среди более 12 тысяч вакансий, размещенных на портале Trud.com irkutsk.trud.com, 21% предложений ориентирован на соискателей без опыта.

В качестве стартовой позиции рекомендуется рассматривать вакансии:

- администратор торгового отдела;

- секретарь, офис-менеджер;

- менеджер по работе с клиентами;

- контент, SMM -менеджер;

- риелтор;

- диспетчер, оператор call-центра;

- ассистент маркетолога;

- технолог производства.

В крупных компаниях (в частности, работающих в финансовом, страховом секторе, в сегменте производства, продаж и транспортных услуг) и торговых сетях действует гибкая и хорошо развитая система обучения и адаптации. Также комплексный подход к обучению новых сотрудников действует в крупных digital-агентствах. Заработок на стартовых позициях в Иркутске, как правило, составляет 17-30 тыс. рублей.

Как найти работу в Иркутске: советы HR-специалистов

Прежде всего, создайте профессиональное резюме – например, при помощи онлайн-конструктора. Так вы не нарушите необходимой последовательности изложения информации и не упустите важных пунктов. Чтобы успешно заявить о себе, выполняйте три следующих условия.

Ваши шансы на получение должности повысит сопроводительное письмо. В нем достаточно сообщить о своем стремлении получить эту работу, учиться и развиваться, а также кратко описать любой опыт (практику в вузе, летние подработки и т.д.) и навыки. Кадровые специалисты утверждают, что практически всегда рассматривают резюме с сопроводительными письмами. Если вас приглашают на собеседование - не отказывайтесь. Предварительно изучите всю доступную информацию о компании. Даже если в результате вы не получите работу, у вас будет опыт общения с ее кадровым специалистом или руководителем. А это позволит быть увереннее на следующих интервью. Будьте пунктуальны. Приходите за пять минут до начала собеседования, а если в ваших планах что-то резко меняется, обязательно позвоните человеку, назначившему собеседование, и уведомите его об этом.

Эксперты рынка заявляют, что многие работодатели заинтересованы в найме людей без стажа, но с серьезным потенциалом. Поэтому делайте акцент на своих конкретных целях и сильных качествах, будьте убедительны, решительны и уверены в себе. Это непременно приведет вас к успеху.