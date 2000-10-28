Перекресток Старокузьмихинской и Улан-Баторской стал одним из самых аварийных в Иркутске 17:22, 23 января 2018 г.



Бермудский перекресток. Как еще назвать место, на котором за четыре дня произошло около десяти аварий. Местные жители стараются объезжать его стороной. Причину аномалий выясняла съемочная группа программы "Новости".

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Эти фотографии и видеокадры активно обсуждают пользователи социальных сетей. На них один и тот же перекресток - улиц Старокузьмихинской и Улан-Баторской. Каждый день здесь происходят аварии. По словам жителей, за один день может произойти до семи столкновений.

Петр живет неподалеку. Сам водитель. Рассказывает, каждое утро наблюдает с балкона одну и ту же картину. "Здесь аварийные комиссары стоят, здесь аварийные комиссары стоят, здесь машины уже разъехались. И при мне буквально едут машины туда, в ту сторону, а оттуда сюда поворачивает, и ее несет прямо. Шмяк. Капот, бампер, там еще что-то. Потом следующая въезжает", - говорит Петр Дорогокупец.

Даже в теплое время года этот участок считают проблемным. Зимой выезд на главную дорогу - настоящее испытание, жалуются водители. "Очень сложно выехать. Налево - вообще никто не уступает. Вот эти машины, которые сверху едут. Их вот сейчас зимой заносит, те, которые прямо едут, они въезжают. Тут "РАВ-4", по-моему, вообще улетел в кювет", - рассказал Клим Махно.

Но последние морозные дни автовладельцев не спасает ни осторожность, ни бдительность. В конце прошлой недели ситуация сильно ухудшилась. На теплотрассе произошла авария. На дорогу попало много воды. Она быстро превратилась в лед, растопить который не удается даже при помощи песка и соли. При температуре ниже -15 градусов смесь не работает. "Смесь посыпалась два раза в сутки. Утром посыпалась перед потоком движения и вечером. Но в связи с низкой температурой на улице отсев на дороге не держится. Машины проезжают, и через полчаса это все не видно. Вот эта корочка льда, которая тоненькая, она образовалась на дороге, ее в настоящий момент механизмами убрать нельзя. Потому что грейдер проходит, он сверху царапает", - объясняет Борис Антипов, главный технолог МУП "Иркутскавтодор".

Помочь дорожники смогут лишь тогда, когда повысятся температуры. А пока жители опасаются скользкой дороги и объезжают участок по дворам. Но бермудский перекресток находит новые жертвы.