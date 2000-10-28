Количество онкобольных в Иркутской области растет 17:03, 23 января 2018 г.



Пациентов со злокачественными образованиями в 2017 году стало больше почти на три процента. Всего зафиксировали около 11 тысяч случаев онкологических заболеваний, 80 из них - дети.

Чаще всего болезнь выявляют на ранних стадиях. Лидируют рак кожи, опухоли трахеи, бронхов, легких, молочных желёз, а также желудка. Поздно диагностируют рак у жителей отдаленных территорий и там, где нет врачей-специалистов. Большинство больных поступает из Ангарска, Братска и Усольского, Усть-Илимского, Черемховского, Шелеховского районов. Лидером является Иркутск.