Инспекторы ГИБДД выехали на патрулирование трасс Иркутска и области 16:58, 23 января 2018 г.



Они будут помогать автомобилистам, которые попали в трудную ситуацию на дороге. Часто неприятности случаются с водителями из других регионов, иногда из-за поломки они вынуждены находиться рядом со своим транспортом по несколько суток. Водителям большегрузов дорожные инспекторы предоставят наборы, в которых, помимо сухпайка, есть плед, термокружка, фонарь и перочинный нож.

"Наши инспекторы и вообще сотрудники полиции в условиях холодов сибирских, оказывают содействие автомобилистам. У нас на маршрутах патрулирования, на федеральных, региональных и на местных трассах, на сегодняшний день работают более 20 экипажей Госавтоинспекции в патрульном режиме. В этом году наступили холода – значит, пора действовать", - сказал Вячеслав Жилкин, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Также автоинспекторы готовы прийти на помощь в случае непредвиденной поломки автомобиля. В ГИБДД предупреждают об опасности несоблюдения скоростного режима в тяжелых погодных условиях.