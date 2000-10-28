К 1 февраля администрация Ангарска пообещала очистить городские дороги от снежных завалов 16:52, 23 января 2018 г.



Нарекания от жителей начали поступать в надзорные органы еще в декабре. От муниципалитета сегодня потребовали объяснить ситуацию во время селекторного совещания, его провел заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов.

Из-за плохого состояния проезжей части, тротуаров и въездов во дворы в дело пришлось вмешаться прокуратуре и ГИБДД. Они подали на коммунальщиков в суд и просили наказать их рублем. Тогда подрядная организация привлекла около 60 единиц техники для борьбы с осадками. Кроме этого, сложная ситуация с ненадлежащим содержанием зимних дорог сегодня также в Братске и Иркутске. Дмитрий Чернышов призвал ответственных лиц добросовестно выполнять свои полномочия. "Бездействие, которое проявляют органы местного самоуправления в части зимнего содержания дорог, не выдерживает никакой критики. Я полагаю, здесь два момента: либо это неправильное бюджетное планирование, либо неверная организация работы", - заявил Дмитрий Чернышов, заместитель губернатора Иркутской области.