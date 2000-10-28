Теплоснабжение жилых домов и соцобъектов Иркутска и Иркутского района полностью восстановлено 16:48, 23 января 2018 г.



Из-за аварии на ТЭЦ существенно похолодало в квартирах иркутян, а также жителей Иркутского района. Так, ограничили подачу тепла домов на улице Лермонтова, Ломоносова, Кайская, Жуковского и Гоголя, а также в микрорайонах Первомайский, Университетский, Академгородок, Березовый. Серьезней всего ситуация была в поселке Маркова.

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На месте вчерашней трагедии неспокойно и сегодня. Территорию огородили, люди в спецодежде, машины аварийных служб, наледь в месте прорыва трубы. Устраняют последствия ЧС. В их числе заметное понижение температуры в квартирах жителей нескольких районов Иркутска. 16, 14 градусов - до таких показателей опустились домашние термометры в поселке Маркова. Примерно та же температура и в школе. Пустота в коридорах - результат и холодов за окном, и едва теплых батарей внутри. "Нам обещали к вечеру тепло дать. В школе всю ночь было тепло. Сейчас немного пошло остывание, но к вечеру тепло дадут. Я думаю, что ситуация некритическая. Основная причина - все-таки уличные холода", - сообщила Елена Ехлакова, директор СОШ пос.Маркова.

Детский сад в поселке Маркова не работал вовсе. Там температура поднималась не выше 10 градусов. Но прогнозы руководителей управления образования греют родителей дошкольников. "На 11.10, по заверению Марковского муниципального образования и ТЭЦ, авария была устранена, и в 15.00 мы начали получать хорошую температуру теплоносителя. Температура в детском саду 15-20 градусов. Думаю, что за сегодняшний вечер и ночь мы прогреем детский сад. И завтра все дети пойдут в детский сад поселка Маркова", - сказал Роман Зарипов, начальник управления образования Иркутского района.

По данным "Иркутскэнерго", полностью от схемы теплоснабжения потребителей из-за аварии не отключали. Только снизили параметры теплосети в Правобережном округе Иркутска, Марковском муниципальном образовании и в Правобережном округе Иркутска. "23 января в 08.40 ремонтно-восстановительные работы на теплотрассе участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ завершены. В настоящий момент идет включение трубопровода в работу. Соответствующий температуре наружного воздуха режим тепловых сетей планируется восстановить к 14.00", - таков официальный ответ пресс-службы ПАО "Иркутскэнерго".

Как нам сообщили жители поселка Маркова, после двух часов дня батареи в квартирах действительно потеплели.