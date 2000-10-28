Следственный комитет: состояние пострадавшего в аварии на ТЭЦ удовлетворительное 16:32, 23 января 2018 г.



Из-за гибели рабочих на Ново-Иркутской ТЭЦ возбудили уголовное дело. Несчастный случай произошел на ответвлении распределительной теплотрассы. Во время планового ремонта на месте работали трое сварщиков. Неожиданно произошел разрыв металлической трубы с горячей водой. С термическими ожогами пострадавших госпитализировали в 3-ю клиническую больницу.

Все это время их состояние оценивали как крайне тяжелое. Сегодня утром стало известно, что два человека от полученных травм скончались в реанимации. Состояние третьего пострадавшего сейчас удовлетворительное. Тем временем правоохранительные органы выясняют, кто виновен в трагедии. "Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 216 УК РФ. Это нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Санкции данной статьи предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы", - сообщила Татьяна Марченко, следователь следственного отдела по Свердловскому району г.Иркутска СУ СК РФ по Иркутской области.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Специалисты собирают информацию. Предварительное расследование продолжается.