Иркутский губернаторский симфонический оркестр сорвал овации на гастролях в Австрии 14:23, 23 января 2018 г.



В Иркутске, возможно, пройдет известный на весь мир конкурс оперных певцов "Бельведер". Сейчас в областном министерстве культуры обсуждают такую перспективу. Сегодня об этом на пресс-конференции рассказал главный дирижер губернаторского симфонического оркестра Илмар Лапиньш. Коллектив недавно вернулся с австрийских гастролей. О том, как европейская публика встречала наших музыкантов, он рассказал журналистам.

Таких оваций от взыскательной австрийской публики иркутские музыканты даже не ждали. Играть в знаменитом на весь мир концертном центре "Музикферайн" - уже подарок. Не ждали и зрители такой игры. Оркестр из далекой Сибири. И когда в финале ему аплодировали стоя, стало ясно: это успех. "Последние билеты разошлись очень быстро, потому что до этого у нас был концерт в Линце. И на него была очень хорошая критика с такими эпитетами, как "Грандиозно!". Все самые лучшие слова, которые только можно было написать о том, как выступил оркестр", - рассказывает Ольга Стасюлевич, министр культуры и архивов Иркутской области.

Поехать с концертом в Вену было давней мечтой главного дирижера губернаторского оркестра Илмара Лапиньша. И в этом его поддержали областные власти. Поездку оплатили из регионального бюджета. "1 января все оркестры в мире играют Иогана Штрауса. И у меня всегда была такая тихая зависть. И я хотел, чтобы 13 января весь мир играл Глинку, Чайковского и Дунаевского", - говорит Илмар Лапиньш, главный дирижер Иркутского губернаторского симфонического оркестра.

Похоже, что концерты русской музыки на Старый Новый год в Вене станут традицией. Оркестр уже получил приглашение от дирекции центра повторить программу 13 января 2019 года. А в 2018-м музыканты отправятся в турне по Китаю, сыграют на сцене Мариинского театра и поедут в Екатеринбург на форум симфонических оркестров. Все это тоже было когда-то заветными желаниями, которые начинают сбываться. Музыканты уверены: мечтать нужно смело.