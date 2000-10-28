Хабаровские живодерки будут отбывать наказание в Иркутской области 14:16, 23 января 2018 г.



Ссылка в Сибирь возвращается как мера пресечения. Хабаровские живодерки будут отбывать наказание в женской колонии общего режима в Иркутской области. Такое решение было принято, так как в субъекте, где подсудимым выносили приговор, нет такого типа колоний.

Алину Орлову и Алёну Савченко эпатировали неделю назад, после того как им смягчили приговор до трех и четырех лет. Напомним, девушек осудили за жестокое обращение с животными. Они издевались над собаками и кошками, а после убивали их, снимая свои зверства на камеру. Видео выкладывали в сеть. Кроме того, девушек обвинили в разбое, разжигании ненависти и вражды, а также экстремизме. Их сообщник Виктор Смышляев будет отбывать наказание в Хабаровском крае. А 12 января этого года в тюрьму Иркутска эпатировали Заура Дадаева, которого судили за убийство известного политика Бориса Немцова. Осужденный отбывает наказание в колонии №3 для заключенных, которые служили в силовых ведомствах.