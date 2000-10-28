Почти пять миллиардов рублей алиментов задолжали детям Иркутской области 14:14, 23 января 2018 г.



Большая часть неплательщиков живет в крупных городах - Иркутске, Братске, Ангарске, четверть из них женщины. Чтобы как-то повлиять на горе-родителей, на них накладывают различные ограничения: арестовывают имущество, изымают автомобильные права, не выпускают за границу. В прошлом году так удалось взыскать больше 40 миллионов рублей.

Кроме того, безработных должников отправляют в центры занятости. Правда, нашли работу таким образом за год лишь 146 человек. Остальные предпочли заплатить штраф за отказ от трудоустройства. Алименты безработным все равно начисляют. В таком случае ежемесячно взыскивают четверть не заработка, а средней зарплаты по России. Сейчас она составляет 38 тысяч рублей. Так что платить приходится почти 10 тысяч в месяц.