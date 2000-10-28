Братчанин пытался купить самолет, но стал жертвой мошенников

14:13, 23 января 2018 г.

Житель города металлургов давно мечтал о собственном аэроплане, и вот, наконец, его мечта стала сбываться. Он нашел в интернете объявление о продаже в Санкт-Петербурге легкомоторного самолета.

Условием сделки стала предоплата в 100 тысяч рублей. После этого продавец заверил, что приступил к оформлению документов на аэроплан, это потребовало еще 100 тысяч. Братчанин прибыл в Санкт-Петербург для завершения сделки, но там его никто не встретил. Предварительная проверка обнаружила, что  счет, куда братчанин отправил 200 тысяч рублей, открыт на некую Розалию Ивановну. Полиция ведет расследование.



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