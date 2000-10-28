Операция по извлечению техники из-подо льда в Киренском районе продолжается 14:11, 23 января 2018 г.



Пока рабочим удалось снять автопогрузчик с цистерны с топливом. Попытка вытянуть сразу обе машины обернулись неудачей, так как возле берега в 70-х годах затонула баржа. Она мешает вытянуть технику на берег.

По сообщению спасателей, работы приходится вести при низкой температуре, это серьезно усложняет процесс, так как ледяная корка, которую прорубают вокруг автотранспорта, схватывается снова в короткое время. А пока прокуратура Киренского района проводит проверку с привлечением Росрыболовства, Росприроднадзора и Роспотребнадзора. По ее результатам при наличии оснований примут меры реагирования, в том числе о взыскании экологического вреда. Напомним, в середине января в Киренском районе ушли подводу сразу три тяжелых автомобиля и один трактор.