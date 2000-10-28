Женщина получила травмы, катаясь на тюбе, привязанном к машине 14:09, 23 января 2018 г.



Опасное развлечение. Катание на тюбе в очередной раз закончилось плачевно. Видео появилось в одном из иркутских пабликов. Так называемую "ватрушку" привязали к автомобилю. И хоть катание устроили не на оживленной трассе, без происшествия не обошлось. Буквально через полминуты веселье внезапно прекратилось.

Привязывать "надувные сани" к машинам категорически запрещено. В большинстве случаев это заканчивается трагически. Так произошло в конце декабря в садоводстве на Мельничном тракте в пригороде Иркутска. Молодой человек погиб, катаясь на тюбе. Его вынесло на полосу встречного движения. Спасатели напоминают: тюбинг предназначен только для катания по специально подготовленным трассам.