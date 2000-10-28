Аварию на энергосетях в Максимовщине устранили 14:05, 23 января 2018 г.



Аварию на энергосетях в поселке Максимовщина Иркутского района ликвидировали сегодня утром. Об этом сообщил глава администрации поселка Александр Бобков.

С понедельника жители нескольких домов оставались без света. Одна из местных жительниц сообщила, что электричество в населенном пункте выключали регулярно, поэтому температура в ее доме в течение суток была ноль градусов. На место аварии выехала бригада, подачу электричества возобновили. "Дали час назад. В 6 утра отключили, час назад дали свет. Где-то в 10 утра дали свет", - сказал Александр Бобков, глава администрации поселка Максимовщина.

По словам Александра Бобкова, все необходимое оборудование для бесперебойной подачи тепла в поселке есть. Авария на сетях была вызвана случайными факторами.