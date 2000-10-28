ЧП на Ново-Иркутской ТЭЦ: погибли рабочие, возбуждено уголовное дело 13:29, 23 января 2018 г.



Несчастный случай произошел на ответвлении распределительной теплотрассы. Во время планового ремонта на месте работали трое сварщиков. Неожиданно произошел разрыв металлической трубы с горячей водой. С термическими ожогами пострадавших госпитализировали в 3-ю клиническую больницу. Все это время их состояние оценивали как крайне тяжелое. Сегодня утром стало известно, что два человека от полученных травм скончались в реанимации.

По данным "Иркутскэнерго", от схемы теплоснабжения потребителей из-за аварии не отключали. Однако, по словам жителей микрорайонов Синюшина гора, Луговое и Марково, температура в домах сильно упала. "23 января в 08.40 ремонтно-восстановительные работы на теплотрассе участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ завершены. В настоящий момент идет включение трубопровода в работу. Соответствующий температуре наружного воздуха режим тепловых сетей планируется восстановить к 14.00", - комментирует пресс-служба ПАО "Иркутскэнерго".

В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается специально созданная комиссия. Пока подачу отопления ограничили в районе улиц Лермонтова, Ломоносова, Кайская, Жуковского и Гоголя, а также микрорайонах Первомайский, Университетский, Академгородок, Березовый. В поселке Маркова из-за низкой температуры в классах отменили занятия в школе.