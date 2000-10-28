"Лего-квартал" появился в Иркутске 18:09, 22 января 2018 г.



Игровой и познавательный рай для детей, который выручит родителей. В Иркутске открыли квартал, где собраны сотни наборов конструктора. Там можно построить целый дом, проверить машинки на прочность или поучаствовать в квесте. Первые детские впечатления - в нашем материале.

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Горящие глаза и максимум сосредоточенности. Даже самые активные непоседы в этом учебно-игровом квартале - серьезные строители, архитекторы, испытатели. Здесь собрано около сотни разных наборов известного конструктора, каждая из сотен тысяч деталей - это возможность развить воображение, пространственное и логическое мышление и научиться работать в команде.

Новый квартал в "Любо-городе" - единственный официальный представитель "LEGO Education" в Иркутске. С детьми играют аниматоры, а с самыми маленькими занимаются няни. Оставить ребенка с ними можно на целый день. "Профессиональные няни, которые занимаются с ребятишками от года до трех, и они непосредственно с ними находятся. То есть родители могут прийти, оставить ребятишек и спокойно погулять по торговому центру. Нет необходимости ползать по дому и собирать эти кубики. Нет необходимости бежать в магазин и покупать этот конструктор", - говорит Татьяна Горбач, заместитель директора "Лего-квартала" в Иркутске.

Здесь же можно проверить игрушки на прочность. В краш-зоне только что собранные машинки проходят серьезные испытания. А по праздникам для маленьких испытателей и конструкторов устраивают квесты и танцы.