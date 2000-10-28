Грантовую поддержку социальных проектов Иркутской области увеличат в полтора раза 17:34, 22 января 2018 г.



Об этом заявил замгубернатора региона Дмитрий Чернышов на церемонии награждения победителей конкурса "Губернское собрание общественности". В этом году на финансирование конкурса из бюджета региона выделили 30 миллионов рублей. Это на 12 миллионов больше, чем в прошлом. Максимальную сумму субсидии увеличили с 500 до 800 тысяч рублей.

"За каждым из ваших проектов стоит реальная работа. И реализация этих проектов, несомненно, позволит вместе нам с вами оказать конкретную помощь, поддержку родному муниципалитету, который вы представляете, и Иркутской области в целом", - подчеркнул Дмитрий Чернышов, заместитель губернатора Иркутской области.

В конкурсе участвовали 183 социальных проекта из 26 муниципальных образований. Победителями стали 50 организаций.