МЧС объявило экстренное предупреждение из-за аномальных морозов в Иркутской области 17:27, 22 января 2018 г.



В регионе прогнозируют очень низкие температуры, на 12 градусов ниже климатической нормы. Для проезда большегрузов и пассажирских автобусов закрыли Култукский тракт. Ограничение действует со 152 километра в сторону Бурятии. Жителям области советуют по возможности не отправляться в дальние поездки, а в случае ЧП сразу сообщать о проблеме в специальные службы.

"Сейчас водители могут обогреваться в стационарных пунктах обогрева - автозаправочные станции, гостиничные комплексы. Но при ухудшении ситуации, при появлении большого скопления транспорта, сейчас, например в Слюдянском и Шелеховском районах, аэромобильная группировка приведена в готовность. В случае необходимости она будет направлена и на трассе развернут мобильный пункт обогрева", - сообщил Андрей Шутов, начальник пресс-службы МЧС по Иркутской области.

Из беды на трассе пришлось спасать семью с ребенком в Качугском районе. При температуре в -47 градусов на дороге сломался их автомобиль. В условиях сильнейшего мороза ситуация могла стать критической. Информацию о том, что они терпят бедствие, семья сообщила в пожарно-спасательную часть поселка Качуг. Людей отвезли в больницу, обморожения удалось избежать. А в Иркутске пенсионер спас трехлетнего ребенка, который находился на улице ночью без верхней одежды. Мужчина отвез его в полицию. Сейчас ребенок находится в больнице под наблюдением врача. Своевременная помощь позволила избежать серьезных последствий для здоровья. С матерью ребенка - 22-х летней жительницей Ленинского района - работают следственные органы.