Опубликована книга Виктора Бронштейна "Переплет: от валютных мытарств до байкальского чуда Даши Намдакова" 17:11, 22 января 2018 г.



Переплет событий и судеб. В московском издательстве "Вече" вышла новая книга иркутского бизнесмена и мецената Виктора Бронштейна "Переплет: от валютных мытарств до байкальского чуда Даши Намдакова". Первые две книги серии - "Маятник бизнеса" и "Лабиринты судьбы" - были опубликованы в 2015 и 2017 годах. Эта полная драматизма трилогия - летопись среднего бизнеса от кровавых 90-х и до наших дней.

В новом издании Виктор Бронштейн через свои бизнес-приключения и жизненные истории своих знакомых рассказывает о перипетиях на рынке ценных бумаг, о криптовалютах, о сложных взаимоотношениях с властью в погонах, об обысках и проверках. Описывает автор и светлую сторону жизни. Она связана с художественной галереей, с островом Ольхон, с уникальной культурой шаманизма и байкальским чудом Даши Намдакова. Истории очень откровенные, порой жесткие. "Очень много правды, которая далеко не всем нравится. И вот такой журналистский мощнейший прессинг, который был на меня, причем московский, многие знают, и на меня, и на фирмы, которые рядом со мной, не без помощи откровенности, которая содержится в этой книге", - сказал Виктор Бронштейн, бизнесмен, меценат, писатель.

В 2017 году первые две книги серии "Между орденом и тюрьмой" получили премию VIII Международного славянского литературного форума "Золотой витязь". Они заслужили "Серебряного витязя" в номинации "Публицистика". Новая книга, говорит автор, будет интересна всем, кто привык думать, кто любит современные приключения, интересуется искусством, бизнесом и историей, и, конечно, тем, кто любит стихи - в книге много поэтических вставок.