Девушку, заказавшую убийство родителей, приговорили к принудительному лечению 17:07, 22 января 2018 г.



Точку в деле о неудавшемся заказном убийстве поставил Свердловский суд Иркутска. Девушку, которая попыталась через наемного убийцу расправиться со своими родственниками, приговорили к принудительному лечению. Эксперты признали ее невменяемой.

Летом 2017-го студентка одного из иркутских вузов через знакомых нашла киллера и перевела ему задаток за убийство своей родной матери и отчима. Молодой человек, к которому с криминальной просьбой обратилась девушка, сообщил о ее затее в полицию. В результате ей предъявили фальшивые фотографии исполнения заказа. Взамен она написала расписку на 200 тысяч рублей, которые должна была получить после получения наследства. После задержанная пояснила, что на столь радикальный поступок ее толкнуло навязчивое внимание родителей. Теперь ей предстоит отбывать наказание в психиатрическом диспансере.