Говоря о нападениях в школах, Светлана Семенова предположила, что они могут быть связаны друг с другом 17:02, 22 января 2018 г.



Случаи, которые произошли в Перми и Улан-Удэ, сегодня обсуждают педагоги, психологи, правоохранители. Какие бы заборы ни ограждали любую школу, какие бы охранники ни дежурили у входа, практическую защиту они обеспечить не смогут, считает уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова. По ее мнению, оба происшествия могли быть связаны друг с другом и спланированы.

"Все, что касается вот этих двух случаев, мне кажется, есть определенная взаимосвязь, надо ее выявить, надо посмотреть. Я не исключаю информационного воздействия через интернет. Слишком похоже все это. Ребенок готовился, я имею в виду Улан- Удэ, готовился к тому, чтобы совершить преступление", - сказала Светлана Семенова, уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области.

Ровные, спокойные отношения в семье, возможность для ребенка в любой момент поговорить с родителями, поделиться тем, что беспокоит, - только это поможет уберечь подростка от агрессивной среды, в которую он рискует попасть. Поэтому внимание взрослых к детям - единственный способ спасти их жизнь.