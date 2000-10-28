В Иркутске проводят бесплатные занятия для подростков, попавших в группы смерти 16:30, 22 января 2018 г.



Специалисты научно-практического центра медицинской и социальной реабилитации выиграли президентский грант. Психологи и психотерапевты работают не только с подростками, но и с их родителями.

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Шумиха вокруг групп смерти поутихла, но от этого они не стали менее опасными. И продолжают прирастать новыми "игроками". Детский суицид - пугающая тема. Психика подростков нестабильная и легко поддается манипуляции извне. "По статистике, в данные группы чаще всего попадают подростки, которые чувствуют себя одинокими, у которых нарушены межличностные отношения с родителями. Они не могут обратиться за помощью. Также у них часто бывают нарушены межличностные отношения в школе. Они чувствуют себя одинокими. Суицид - это часто проблема одиночества", - поясняет Александр Петров, врач-психотерапевт.

Самое сложное - наладить контакт. Психотерапевт Александр Петров говорит, что, если разговорил подростка, уже на полпути к успеху. Еще одна важная составляющая - работа с родителями. Все проблемы рождаются внутри семьи. И невозможно корректировать поведение ребенка, не обращая внимания на родительское.

Сын Федора Иванова в этом центре наблюдается с весны прошлого года. Мужчина говорит: с начала реабилитации полностью пересмотрел свои взгляды на воспитание. Теперь старается проводить больше времени с сыном. "Я занимаюсь виниловыми пластинками. С детства у меня увлечение. Его к этому пытаюсь привлечь, чтобы музыку он хорошую слушал. На природу вместе ездим. Мама там с ним пытается огородом заниматься. Но, видимо, не пацанское это дело", - делится Федор Иванов.

Помимо психотерапевтических бесед, в центре специалисты планируют работать со школами. "Мы провели встречи в министерстве образования и в министерстве молодежной политики. Наметили план, когда будет возможно, проводить скрининг-опросы с целью выявления подростков, вовлеченных и потенциально возможных в группах смерти", - сообщила Ирина Нелаева, директор АНО "Иркутский НПЦ медицинской и социальной реабилитации населения".

Все занятия психотерапевты проводят бесплатно. Обратиться за помощью к специалистам можно по телефонам: 8(3952)333-186, 8(3952)340-226. www.npcentr-irk.ru.